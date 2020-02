Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Romaniei a invins, duminica, la Brno, cu scorul de 3-1 (1-0), nationala Kazahstanului, locul 4 european, in primul meci din Grupa D a Elite Round, din cadrul preliminariilor pentru Cupa Mondiala, informeaza FRF. Romania nu a participat niciodata la CM de futsal.

- Schiorul norvegian Kjetil Jansrud a castigat vineri slalomul super-urias de la Kitzbuhel, bifand primul sau succes in aceasta proba pe partia din Austria si al 13-lea in aceasta specialitate la Cupa Mondiala, potrivit Agerpres.Jansrud a fost cronometrat cu timpul de 1:14.61, pe urmatoarele…

- Simona Halep s a calificat in turul al doilea la Australian Open dupa ce a invins o in doua seturi pe Jennifer Brady 49 WTA .Primul set a fost castigat greu de Halep, cu 7 6, insa in al doilea set romanca a invins o pe Brady, scor 6 1, in ciuda durerilor resmtite dupa o cazatura.Amintim ca, Simona Halep…

- Ana-Maria Branza a participat zilele acestea la concursul indiuvidual din cadrul etapei de Cupa Mondiala de la Havana, Cuba. Spaortiva a caștoigat medalia de argint.In finala, Ana-Maria Branza, actualmente Popescu, a fost invinsa de poloneza Aleksandra Zamachowska.Ana-Maria Branza a scris, pe contul…

- Saritorul cu schiurile polonez Dawid Kubacki a castigat pentru prima oara in cariera sa prestigiosul Turneu al celor Patru Trambuline, dupa ce a reusit sa se impuna in ultima etapa, desfasurata luni la Bischofshofen (Austria). Acest succes reprezinta o veritabila consacrare pentru Kubacki,…

- Poloneza Agnieszka Radwanska are o demna urmasa in tenisul feminin: conationala sa, Iga Swiatek, in varsta de doar 18 ani, a castigat detasat premiul pentru cea mai frumoasa lovitura a anului in tenisul feminin, trofeul fiind castigat in trecut de cinci ori consecutiv de „Aga“.

- Liverpool și Flamengo s-au intalnit in finala, la Cupa Mondiala a Cluburilor de la Doha, Qatar. Liverpool a castigat in premiera Cupa Mondiala a Cluburilor la fotbal, sambata, dupa ce a invins-o in finala pe Flamengo Rio de Janeiro cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), dupa prelungiri, in finala disputata la…

- Gareth Bale a ajuns in dizgrația suporterilor echipei Real Madrid, in urma banner-ului afișat la Cardiff, dupa calificarea Tarii Galilor la EURO 2020, iar aventura lui pe Santiago Bernabeu pare ca se apropie de final, potrivit Mediafax.Cel puțin așa susține fostul președinte al gruparii din…