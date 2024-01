Festivalul Urșilor Dansatori de la Comănești, lăudat în presa mondială Festivalul de la Comanești are la baza o tradiție milenara din regiunea Moldovei. Faima sa s-a dus peste mari și țari. Un mic oraș industrial din nord-estul Romaniei ar putea parea o destinație turistica puțin probabila, dar Comanești este locul unde un numar mare de vizitatori din țari indepartate precum Japonia aleg sa-și petreaca o parte din sezonul de sarbatori de iarna ca sa urmareasca Festivalul de Datini și Obiceiuri Stramoșești, scrie Fox News. Aceștia se aduna aici pentru a asista la festivalul anual care a luat naștere dintr-o tradiție milenara din regiunea Moldovei: oameni de toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

