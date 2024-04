Firma familiei lui Florin Paslaru, consilierul premierului Marcel Ciolacu, a incasat 260.000 de lei fara TVA pentru a organiza pe 28 aprilie „Festivalul Scrumbiei”, fiind singura firma care poate organiza „festivalul” dupa ce a inregistrat marca acestuia la OSIM. A devenit o tradiție ca Primaria Galați sa organizeze in Duminica Floriilor „Festivalul Scrumbiei”, o sarbatoare […] The post „Festivalul Scrumbiei”. Afacere pe bani publici a familiei consilierului primului ministru Marcel Ciolacu appeared first on Puterea.ro .