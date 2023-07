Stiri pe aceeasi tema

- Azi e cea mai calda zi a anului de pana acum. E cod portocaliu de canicula in jumatatea de sud a țarii, cu temperaturi care au depașit deja pragul de 40 de grade. De la Timișoara la București, oamenii cauta umbra, apa rece și orice loc mai racoros.

- In goana de-a vorbi si a se auzi, politicienii romani ajung uneori la fracturi grave de logica, exprimate in aceeasi interventie. Un astfel de exemplu este al liderului Grupului de consilieri locali PNL, Adrian Lulciuc. Care, speriat ca STPT ar putea renunta la serviciul de biciclete, a atentionat ca…

- Crima teribila, in noaptea de marți spre miercuri, langa Palatul Dicasterial din Timișoara. Doi soți au fost injunghiați mortal de un individ care a intrat peste ei in casa. Atacul s-a petrecut in timp ce victimele erau la telefon cu unul dintre nepoții lor.

- Autobuze electrice livrate și lasate in garajul STPT, nerecepționate și neinmatriculate, stații de alimentare lipsa, stații montate provizoriu, in afara caietului de sarcini, toate aceste acuze sunt aduse de consilierul local Roxana Iliescu, impotriva administrației Fritz, in proiectul de dotare a transportului…

- Festivalul internațional „Orgile cetații” o inițiativa a asociației culturale Timorgelfest, se va desfașura la Timișoara intre 28 iunie și 6 septembrie, concertele urmand sa se desfașoare in mai multe biserici ale orașului. Programul festivalului este urmatorul: 28 iunie, ora 19:30 – Domul Romano-Catolic…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca vede Romania ca o tara de o imensa relevanta strategica pentru Occident, pentru Alianța si Uniunea Europeana .Mircea Geoana a subliniat ca pozitia sa in cadrul NATO este foarte importanta si se concentreaza asupra ei pentru a-si duce mandatul…

- Peste 30 de persoane au fost evacuate, in timpul nopții de joi spre vineri, dintr-un bloc din Timișoara, in urma unui incendiu intr-un apartament. Un barbat a suferit arsuri la nivelul gatului și a primit ingrijiri medicale.

- Expoziția „Apogeul artei preistorice europene – Cultura Cucuteni”, cea mai importanta civilizație a Europei vechi, un apogeu al civilizației preistorice, care aduce in fața publicului cele mai valoroase și spectaculoase artefacte – unele de acum aproape 7.000 de ani – din stravechea cultura Cucuteni,…