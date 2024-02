Stiri pe aceeasi tema

- Primul „League Meet” regional de robotica – concurs inscris pe lista olimpiadelor și concursurilor oficiale ale ministerului Educației – la care au participat cate șase echipe din Arad și Timișoara, precum și cate o echipa din Hunedoara, Petrila, Drobeta Turnu Severin și Moldova Noua – 16 echipe in…

- Un nou accident pe autostrada A1 in vestul tarii a avut loc in aceasta dimineata. O camioneta a acrosat un microbuz la kilometrul 379, in judetul Hunedoara, pe sensul de mers spre Timisoara. Conform DRDP Timisoara traficul se desfasoara pe banda de urgenta in zona. „Se circula dirijat, pe banda de urgența…

- Fermierii care protesteaza la Timișoara de o saptamana in parcarea de la Modex au obținut o prelungire a autorizației pana in data de 29 ianuarie, și in urma unor consultari care au avut loc astazi, au decis inființarea sindicatului fermierilor din vest, pentru a avea o posibilitate de reprezentare…

- Agricultorii și transportatorii protesteaza in toata țara, iar numeroase utilaje agricole și mașini de transport au pornit in coloana pe centura Timișoarei, de pe DJ 691, cu intenția de a bloca sensul giratoriu de la Mahle, de pe drumul național dintre Timișoara și Arad. Transportatorii și agricultorii…

- Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara gazduiește singurul centru expert care ajuta la diagnosticarea și tratarea pacienților care sufera de hipertensiune arteriala pulmonara. Patologia, care poate duce la deces, este abordata multidisciplinar in centrul din Timișoara.

- Circulatia e ingreunata pe DN 68, pe raza localitatii Zeicani, din judetul Hunedoara, dupa ce un autocamion a ajuns partial in afara carosabilului. „Se circula pe 1/2 cale pana aproximativ la ora 12”, a informat DRDP Timisoara. Articolul Trafic ingreunat pe DN 68, in vestul tarii, dupa ce un tir a derapat…

- Cu doua CT-uri, un PET-CT și unul dintre cele mai moderne RMN-uri din țara, Timișoara va avea in curand cea mai mare platforma imagistica din... The post Ministrul Sanatații: „Cea mai mare platforma imagistica din vestul țarii va fi intr-un spital din Timișoara” appeared first on Special Arad · ultimele…

- O alerta cu bomba a pus oamenii legii pe jar. Poliția din Timișoara a fost alertata cu privire la amplasarea unei bombe in interiorul companiei... The post Alerta cu bomba la unul dintre sediile companiei Continental din vestul țarii. Peste 2000 de angajați sunt evacuați appeared first on Special Arad…