- Catherine Deneuve a recitat o poezie despre Ucraina in deschiderea Festivalului de Film de la Cannes Festivalul de Film de la Cannes a debutat oficial marți seara. Michael Douglas a fost recompensat pentru intreaga sa cariera cu un trofeu onorific Palme d’Or. Cel mai nou film in care joaca Johnny Depp,…

- „Jeanne du Barry”, care marcheaza primul rol principal al lui Depp intr-un film in ultimii trei ani, de cand luptele juridice continue cu fosta soție Amber Heard i-au blocat cariera la Hollywood, a deschis cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes.

- Doua momente au marcat inceputul Festivalului de la Cannes in 16 mai 2023 și amandoua au legatura cu realitatea, nu cu cinemaul – emoția lui Catherine Deneuve evocand razboiul din Ucraina și prima apariție a lui Johnny Depp la un mare festival, dupa divorțul de Amber Heard și renegarea lui la Hollywood.…

- Filmele "Jeanne du Barry", "Club Zero", "The Old Oak", "Il sol dell'avvenire", prezentate prima data anul acesta la Cannes, dar si premiere la TIFF 2023 - "Crima este a mea/ Mon Crime", "Kompromat", "Afire/ In bataia focului", "Talk to Me" ajung in cinematografele romanesti."Jeanne du Barry", filmul…

- Actorul american Michael Douglas va primi trofeul Palme d'Or onorific la editia din acest an a Festivalului de Film de la Cannes pentru „cariera sa stralucitoare si angajamentul fata de cinema”, in cadrul ceremoniei de deschidere din 16 mai, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului.

- Cu cinci saptamani inainte de cursa pentru Palme d'Or, a 76-a editie a Festivalului de Film de la Cannes si-a dezvaluit joi selectia oficiala. Iris Knobloch, presedinta Festivalului de Film de la Cannes, si Thierry Fremaux, delegatul general, au anuntat filmele proiectate pe Croazeta. Presedintele juriului…

- Steven Spielberg a primit Ursul de Aur pentru intreaga cariera, in cadrul Festivalului de film de la Berlin. Premiul i-a fost acordat pentru cele peste 100 de filme și seriale regizate. Trofeul i-a fost inmanat cineastului de catre Bono, solistul trupei U2, inainte de proiecția peliculei „The Fablemans”,…