- In comuna Ferrera Erbognone din Lombardia, zona roșie a Italiei, niciun localnic nu s-a imbolnavit cu noul coronavirus, spre surprinderea oamenilor de știința de pretutindeni. In Ferrera Erbognone traiesc mai puțin de 1.0o0 de locuitori și niciunul dintre ei nu s-a imbolnavit de COVID-19. Din acest…

- O localitate din Lombardia, zona roșie a Italiei, nu a inregistrat niciun caz de infecție cu COVID-19. Localnicii au devenit subiect de studiu, conform stiridiaspora.ro. Comuna Ferrera Erbognone, care are puțin peste 1.000 de locuitori, devine subiectul unui studiu facut de Institutului Neurologic "Mondino".…

- Artista folk Claudia Serdan, care locuieste in regiunea italiana Lombardia, in oraselul Legnano, situat la 15 kilometri de Milano, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca pe fondul cresterii numarului imbolnavirilor cauzate de coronavirus, televiziunile din Italia si-au oprit programele pentru a anunta…

- Cristi Chivu și soția lui, alaturi de fetele lor, locuiesc in Italia, in „inima” focarului de coronavirus. Aceștia sunt in carantina și nu ies la supermarket, decat cu acordul autoritaților. Cristi Chivu ii indeamna pe romani sa stea acasa și sa ia in serios situația in care se afla.”Da-l naibii de…

- Ministerul de Externe a anunțat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infecție cu virusul Covid-19. Acesta este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritaților, acesta are simptome ușoare, fiind in auto-izolare la domiciliu, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Medicii din Teleorman monitorizeaza in prezent 21 de persoane de cetațenie romana care au calatorit in Italia, regiunile Lombardia și Veneto, in afara zonelor in care s-a constituit carantina de catre autoritațile italiene. In acest moment una dintre persoanele aflate in monitorizare a fost preluata…

- Austria a anunțat doua cazuri de coronavirus, la Tirol, potrivit Reuters. Este vorba de doi italieni despre care se presupune ca au fost infectați in Lombardia. Și Croația a anunțat primul caz de pacient infectat cu noul coronavirus. Ministrul croat al Sanatații a declarat ca este vorba despre un tanar…

- Teatrul Scala din Milano a anuntat duminica suspendarea spectacolelor din cauza amenintarii reprezentate de noul coronavirus, scrie connessiallopera.it, potrivit Mediafax. Decizia institutiei de spectacole a fost anuntata ca o masura de precautie. Cei de la Scala asteapta raspunsuri de la autoritati…