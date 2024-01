Fenomen uimitor la marginea unui sat din Buzău: Țițeiul iese la suprafață, localnicii vin cu bidoane să-l colecteze Intr-un fenomen surprinzator, la doar cinci kilometri distanța de Vulcanii Noroioși, localnicii din satul Beciu din județul Buzau se confrunta cu o situație inedita – țițeiul izvoraște la suprafața pamantului, formand o mlaștina de produse petroliere. Acest eveniment unic, observat in urma cu doi ani și semnalat de localnici, a fost confirmat ca fiind o infiltrație minora de țiței. Zona afectata, cu o suprafața de aproximativ 200 de metri patrați, este in proprietate privata , iar localnicii au remarcat ca fenomenul s-a extins considerabil in ultimii doi ani. In timpul ploilor, produsele petroliere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

