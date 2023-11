O femeie a fost stropita cu benzina și incendiata de un barbat, in aceasta dimineața, in București. O femeie a fost incendiata, in aceasta dimineața, de un barbat, pe strada Nicolae Oncescu din Capitala. In ciuda tuturor eforturilor medicilor sosiți la fața locului, femeia a murit. Din primele informații, criminalul a fost prins de polițiști. […] The post Femeie stropita cu benzina și incendiata de un barbat in scara unui bloc din cartierul Crangași appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .