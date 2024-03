Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident cu victime pe arterele Timisoarei. O femeie a fost ranita dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un alt autovehicul pe strada Closca. „Un barbat, in varsta de 33 de ani, a condus un autoturism pe strada Cloșca, iar la un moment dat in urma efectuarii virajului la […] Articolul…

- O șoferița care a trecut pe roșu la semafor a provocat un accident in lanț, miercuri dimineața, in Timișoara. Femeia a izbit un autoturism in intersecție, iar apoi mașina pe care a lovit-o a ricoșat in alte 3 autoturisme, care așteptau pe contrasens la semafor. In urma impactului, o femeie a ajuns la…

- Un nou accident grav pe arterele Timisoarei. La intersectia dintre Bd. Simion Barnutiu si strada Samuil Micu o soferita a intrat in coliziune cu o masina care a fost proiectata in alte trei autoturisme. O femeie aflata la volanul uneia dintre masinile aflate in coloana a fost ranita. „O femeie, in varsta…

- La data de 1 februarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in Targoviște. Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit ca o femeie, de 36 de ani, din Targoviște, in timp ce ar fi condus un autoturism, la intersecția strazii…

- Accident grav, sambata seara, la Timișoara. Un tanar, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe strada Gheorghe Lazar, dinspre strada Gheorghe Adam inspre Calea Circumvalațiunii, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de catre un barbat,…

- Un barbat in varsta de 75 de ani, care a condus un autoturism pe strada Torac din zona Kuncz, a patruns pe contrasens in dreptul intersecției cu strada Campului. Pensionarul acroșat un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 42 de ani.

- Accident grav, la inceput de an la Timișoara! Un tanar, in varsta de 18 de ani, a condus un autoturism pe Bulevardul Iuliu Maniu dinspre Bulevardul 16 Decembrie 1989 spre strada Gheorghe Pop de Basești, iar la intersecția cu Bulevardul Regele Carol I, ar fi intrat in coliziune cu un tramvai, condus…

- O șoferița a fost ranita intr-un accident provocat chiar de ea, dupa ce ar fi incurcat pedala de frana cu acceleratia masinii pe care o conducea. Accidentul a avut loc vineri, chiar in curtea Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Conform TVR Timișoara, șoferița de 47 de ani venise…