Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alta a ajuns la spital in urma unui incendiu izbucnit intr-o casa din vestul țarii. O persoana a murit și alta a ajuns la spital in urma unui incendiu izbucnit intr-o casa din localitatea...

- Tragedie in urma unui incendiu la o casa din localitatea Maraus, judetul Arad. O batrana a fost gasita de pompieri carbonizata, in timp ce un barbat a suferit arsuri si a fost transportat la spital. In jurul orei 7.15, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina la sinistru. „Pentru misiune…

- O noua persoana din vestul tarii a fost data disparuta. De aceasta data e vorba de o femeie in varsta de 73 de ani, Viorica Padurean, din Calan, judetul Hunedoara, care si-a parasit domiciliul ieri dimineata. „La data de 07 februarie 2023, in jurul orei 15:20, la sediul Politiei Orașului Calan s-a prezentat…

- In aceasta dimineața, ora 06.40, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Tulnici a au fost sesizați cu privire la producerea unui incendiu intr-o gospodarie din localitatea Barsești. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au constatat ca cele sesizate se confirma. Biroul de presa al IPJ…

- Doua adolescente s-au sinucis sarind de la 20 de metri: una și-a sunat mama inainte. Doua fete de 15 ani au murit, sambata dupa-amiaza, dupa... The post Tragedie in vestul țarii. Doua adolescente in varsta de 15 ani s-au sinucis aruncandu-se de la o inalțime de 20 de metri, in Lupeni appeared first…

- Doua adolescente s-au sinucis sarind de la 20 de metri: una și-a sunat mama inainte. Doua fete de 15 ani au murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce ar fi cazut de la o inalțime de aproximativ 20 de metri. Una dintre ele și-a sunat inainte mama sa o anunțe ca vrea sa recurga la un gest sinucigaș, noteaza…

- Tragedie in localitatea maramureșeana Mireșu Mare, unde o casa a fost cuprinsa de flacari iar o persoana și-a pierdut viața. Incendiul a avut loc sambata dimineața, intr-o gospodarie din Mireșu Mare. La fața locului au intervenit de urgența pompierii de la Detașamentul Baia Mare cu un echipaj, Punctul…

- Un incendiu a izbucnit azi la casa de locuit din Miresu Mare. Intervine Detasamentul Baia Mare cu un echipaj, Punctul de Lucru Somcuta cu un echipaj de stingere si un echipaj SMURD si Sectia Farcasa cu un echipaj de stingere. Apelantul a an untat pompierii ca o persoana ar fi surprinsa in casa. Ajunsi…