Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 38 de ani a fost gasita decedata in propria locuinta din Timisoara. Mama ei a fost cea care a alertat autoritatile, dupa ce fiica sa nu i-a raspuns la telefon mai multe zile.

- Descoperire macabra la Timișoara. La data de 19 martie a.c., in jurul orei 19:00, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca de mai multe zile nu poate lua legatura cu fiica sa. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, unde au constatat faptul…

- Tragedie in Bistrița! O adolescenta de doar 15 ani a fost gasita moarta, in urma cu o zi, in locuința ei. Parinții fetei au fost cei care au facut descoperirea și au sunat imediat la 112. Din nefericire, viața tinerei nu a mai putut fi salvata. Deși nu avea probleme de sanatate, in viața Amaliei au…

- Tragedie in urma unui incendiu la o casa din localitatea Maraus, judetul Arad. O batrana a fost gasita de pompieri carbonizata, in timp ce un barbat a suferit arsuri si a fost transportat la spital. In jurul orei 7.15, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina la sinistru. „Pentru misiune…

- Razboi Israel – Hamas. Statele Unite cer Israelului sa investigheze decesul unei fetite de sase ani, al carei sfarsit tragic face inconjurul lumii. Copila a fost gasita moarta in acest weekend, intr-o masina, la 12 zile dupa ce membrii familiei ei ar fi fost impuscati de trupele Tel Avivului. Salvatorii…

- Familia tinerei care a disparut in Cluj a primit cea mai ingrozitoare veste. Dupa doua zile de cautari, Sorina a fost gasita moarta, intr-o padure din Cluj. Tanara avea langa ea mai multe pastile. Au aparut informații șocante cu privire la problemele sale.

- Biroul de presa al IPJ Vrancea: „In cursul nopții trecute, ora 21.50 , polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat și-ar fi lovit concubina, iar aceasta este inconștienta. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAJ care a constatat decesul victimei. In urma primelor…

- Tragedie in ziua de Craciun! O profesoara in varsta de 34 de ani, originara din localitatea Cetațeni, Muscel, a fost gasita moarta, in cada. Cadrul didactic preda in București și, potrivit informațiilor, ar fi decedat dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon.