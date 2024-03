Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 38 de ani a fost gasita decedata in propria locuinta din Timisoara. Mama ei a fost cea care a alertat autoritatile, dupa ce fiica sa nu i-a raspuns la telefon mai multe zile.

- O femeie a fost gasita moarta in fantana unei gospodarii din localitatea Recea. Cadavrul femeii a fost descoperit ieri de un localnic, barbatul anunțand autoritațile. Potrivit polițiștilor, femeia este o localnica in varsta de 59 de ani din localitatea Recea. Polițiștii au inceput o ancheta, iar cadavrul…

- La data de 23 ianuarie a.c., in jurul orei 16.00, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Baneasa, au identificat o femeie decedata, in comuna Ostrov.In urma efectuarii cercetarii la fata locului, politistii au stabilit ca femeia decedata figura ca fiind disparuta din data de 22 ianuarie a.c.Asupra…

- Biroul de presa al IPJ Vrancea: In aceasta dimineața, ora 06.40, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Tulnici a au fost sesizați cu privire la producerea unui incendiu intr-o gospodarie din localitatea Barsești. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au constatat ca cele sesizate se…

- O femeie a fost gasita vineri moarta in Sectorul 2 al Capitalei. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București și polițiștii din Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei fac cercetari. Polițiștii de la Secția 8 au fost sesizați vineri, prin apel la 112, de o femeie cu privire la faptul…