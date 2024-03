Federaţia Sănătatea din România: Guvernul a înfrânt în luptă personalul TESA Federatia Sanatatea din Romania sustine ca, in urma analizei in prima lectura, de catre Guvern, a proiectului ordonantei de urgenta care prevede mariri ale salariilor din domeniile sanitar si asistenta sociala, au aparut modificari ‘in minus’ pentru categoriile de salariati TESA. Astfel, spun sindicalistii, marirea ‘mult promisa s-a micsorat’ pentru personalul TESA si pentru personalul suport din spitale. ‘In urma analizei in prima lectura, de catre Guvern, a proiectului ordonantei de urgenta care prevede mariri ale salariilor din domeniul sanitar si asistenta sociala, au aparut modificari in… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, saptamana aceasta, deblocarea a 2.000 de posturi in domeniul sanitar si asistenta sociala, mentionand ca Guvernul continua sa aduca solutii pentru reducerea deficitului de personal medical din spitale.

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, deblocarea a 2.000 de posturi in domeniul sanitar si asistenta sociala, mentionand ca Guvernul continua sa aduca solutii pentru reducerea deficitului de personal medical din spitale.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, 22 februarie, in ședința de Guvern, ca vor fi deblocate peste 2.000 de posturi in domeniul sanitar și de asistența sociala, informeaza News.ro.„In urma discutiilor cu sindicatele si Ministerul Sanatatii, am decis sa deblocam peste 2.000 de posturi in domeniul…

- Guvernul a deblocat 2.000 de posturi in domeniul sanitar si asistenta sociala. Anunțul a fost facut joi de premierul Marcel Ciolacu, care a mentionat ca guvernul continua sa caute solutii pentru reducerea deficitului de personal medical din spitale. „In primul rand, continuam sa venim cu solutii pentru…

- Concediu medical pentru ingrijirea copilului 2024: Cum se acorda și ce modificari au fost aduse Concediu medical pentru ingrijirea copilului 2024: Cum se acorda și ce modificari au fost aduse Parinții din Romania primesc vești semnificative la inceputul anului 2024, odata cu intrarea in vigoare a mai…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, miercuri la Palatul Victoria, noi consultari cu reprezentantii Confederatiilor din sectorul transporturilor cu privire la solutiile pregatite de Guvern ca raspuns la revendicarile formulate. „Guvernul este un partener corect de dialog. La nivelul ministerelor si institutiilor…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vrea sa prelungeasca plafonarea pretului la alimentele de baza, urmand ca masura sa vizeze inclusiv produsele specifice sarbatorilor pascale. Sprijinul la alimente se adreseaza familiilor cu venituri mici si medii, aceste produse fiind consumate de 50% dintre romani.…

- Prin aceasta ordonanța de urgența, Guvernul modifica și completeaza cadrul legal existent privind regimul strainilor in Romania, astfel incat sa vina in sprijinul elevilor straini de origine romana care doresc sa studieze in Romania. Principalele modificari și completari elimina un vid legislativ care…