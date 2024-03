PPC, moștenitoarea Enel, își bagă clienții în ceață cu recalculările și stornările Mai mulți clienți PPC, compania care a preluat activele Enel din Romania , au primit facturi care vin cu o lista aparent nesfarșita de costuri din ultimul an. La finalul lui februarie 2024, mai mulți consumatori PPC au fost uluiți sa primeasca o factura ce conținea o detaliere a costurilor din luna ianuarie 2023. De exemplu, factura pe care Tiberiu Poparad a primit-o prezenta o datorie de 226 de lei, deși ”s-a trimis index lunar, factura a venit lunar, s-a platit lunar, soldul a fost zero restant la fiecare factura emisa”. ”La final de februarie 2024, vine o factura cu un pomelnic de costuri din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

