- A fost spectacol total in gala de box de la Monaco, ce a fost LIVE in AntenaPLAY. In main event-ul galei, Joe Callea si Jeremy Bernardin au oferit o lupta pe cinste, care a contat pentru centura WBC Intercontinentala de Tineret. Cei doi pugilisti si-au dat pumni cu nemiluita, iar la final cel care s-a…

- Mark Selby – Ryan Day LIVE VIDEO. Mark Selby si Ryan Day lupta pentru un loc in semifinale Tour Championship. Partida are loc azi, de la ora 15:00, LIVE in AntenaPLAY si meciul se joaca in formatul primul la 10. Aceasta va fi a 28-a intalnire directa dintre cei doi jucatori si „The Jester from […] The…

- Andorra – Romania LIVE VIDEO, ora 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Cele mai importante faze vor fi in format LIVE VIDEO si pe AS.ro. Nationala lui Edi Iordanescu incepe in Andorra preliminariile pentru EURO 2024. Andorra – Romania este primul meci al nationalei lui Edi Iordanescu in preliminariile…

- Nebunie totala in Palermo – Modena 5-2. Echipa lui Ionut Nedelcearu a avut o revenire incredibila si a reusit sa marcheze de 4 ori in a doua repriza. Dupa inceputul de meci de cosmar, Ionut Nedelcearu a avut o prestatie sigura in a doua repriza. La pauza, Modena o conducea pe Palermo cu 2-1. Echipa…

- Ștefan Orza a fost invins in runda a doua de Chico Kwasi, in GLORY 84! Sportivul roman a fost trimis de trei ori, la podea, astfel ca arbitrul a oprit meciul și l-a declarat caștigator pe olandezul Chico Kwasi. Gala a fost urmarita, in exclusivitate, in AntenaPLAY. Acesta a fost primul meci, pentru…

- In contextul razboiului pornit de Rusia in Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat in ultimul an cu o presupusa tentativa de lovitura de stat, alerte false cu bombe, atacuri cibernetice, notificari fictive de recrutare, manifestatii in masa. Chișinaul declara ca a avut din toate in anul care s-a scurs,…

- Ministerul Apararii din Republica Moldova a asigurat vineri ca, la ora actuala, nu exista nicio amenintare directa la adresa securitatii statului, afirmand ca Rusia urmareste sa destabilizeze situatia din tara si sa provoace panica prin insinuarile sale ca Ucraina ar pregati o provocare armata in Transnistria,…

- Lille, Lens și Nantes se numara printre echipele calificate in optimile de finala ale Cupei Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! A fost o noua zi plina cu meciuri spectaculoase in competiția emblematica din Hexagon. Lille a invins Pau FC, in timp ce Nantes a caștigat la loviturile de departajare…