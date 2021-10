FCSB a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 3-0, sambata seara, la Buzau, intr-un meci disputat in cadrul etapei a 12-a a Ligii I. Din cauza accidentarilor si a cazurilor de COVID-19 in lot, vicecampioana Romaniei a avut doar doi jucatori pe banca de rezerve, pe Stefan Tarnovanu si Alexandru Marian Musi. In minutul 9, FCSB a colicitat penalty dupa o intervenție a portarului echipei oaspete asupra lui Olaru. In prelungirile primei repreze, nou-promovata a ramas in inferioritate numerica. Buziuc a fost jucatorul eliminat, dupa ce a primit al doilea cartonaș galben. FCSB a fost aproape de deschiderea…