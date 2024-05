Liga 2 | Programul meciurilor din etapa a 9-a din play-off

Stiri pe aceeasi tema

- Turdeanul Radu Crișan, legitimat la Gloria Buzau, este aproape de o revenire in prima liga a fotbalului romanesc, cu formația buzoiana. Gloria Buzau mai are nevoie de o victorie in ultimele doua etape, pentru a-și asigura locul in prima liga de fotbal. Buzoienii sunt pe locul 4 in playoff, dar echipele…

- CS Mioveni - Csikszereda 3-1. Robert Ilyes (50 de ani), antrenorul oaspeților, a avut un discurs dur la finalul partidei. El și-a criticat jucatorii pentru inceputul slab de meci, unul in care Mioveni a inscris de 3 ori in 26 de minute. Mioveni le-a pus o mare piedica celor de la Csikszereda in lupta…

- Gloria Buzau - CS Mioveni se joaca astazi, in etapa #7 din play-off-ul Ligii 2. Partida va incepe la 11:00 și va fi la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al play-off-ului din Liga 2CSC Șelimbar și Corvinul Hunedoara nu au drept de promovare in SuperligaPrimele doua formații promoveaza…

- CS Mioveni - Șelimbar se joaca ACUM, in etapa #4 a play-off-ului din Liga 2. Partida a inceput la 17:29, este liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al play-off-ului din Liga 2CSC Șelimbar și Corvinul Hunedoara nu au drept de promovare in SuperligaPrimele doua…

- Unirea Slobozia primește astazi vizita echipei din Miercurea Ciuc, Csikszereda, in etapa a doua din play-off-ul ligii secunde. Meciul incepe la ora 12:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Prima Sport 1, Digi Sport 1 Programul complet al play-off-ului din Liga 2 CSC Șelimbar…

- Urmatoarea runda din play-off va debuta joi, 4 aprilie, cu partida CS Mioveni – Gloria Buzau. Sambata, 6 aprilie, avem programat duelul dintre CSC 1599 Șelimbar și Corvinul Hunedoara, runda a doua din play-off urmand sa se incheie duminica, 7 aprilie, cu meciul dintre Unirea Slobozia și AFK Csikszereda.…

- Sport Ultima etapa a sezonului regulat s-a incheiat cu un egal pentru CSM Alexandria martie 18, 2024 11:51 Sambata dupa-amiaza s-a disputat etapa cu numarul 19 a campionatului intern de fotbal masculin al Ligii a II-a, aceasta fiind ultima etapa din sezonul regulat. CSM Alexandria a remizat pe teren…

- Toate partidele din ultima etapa a sezonului regular de Liga 2 se vor juca sambata, 16 martie, de la ora 14:00. Programul complet din Liga 2 CSC Șelimbar, Corvinul, Unirea Slobozia, CS Mioveni și Csikszereda sunt calificate matematic in play-off. In ultima runda se mai joaca o poziție de play-off. Gloria…