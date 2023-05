Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Sevilla a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Espanol Barcelona, intr-un meci din etapa a 33-a a campionatului Spaniei. CITESTE SI BREAKING NEWS Șoc in fotbalul din Spania: Koke a fost condamnat la șase ani de inchisoare: a recunoscut ca a condus o retea…

- In urma victoriei lui Real Sociedad de marți seara, 2-0 cu Real Madrid, Barcelona este la o victorie distanța de a cuceri matematic titlul in La Liga! Dupa 3 sezoane in care și-a urmarit rivalele din Capitala ridicand trofeul, Barcelona este la un pas de a redeveni campioana a Spaniei. Marți seara,…

- Tanarul atacant Alvaro Rodriguez a ales sa reprezinte Uruguay la nivel international. El avea ar fi putut opta si pentru nationala Spaniei. Vestea ca Alvaro Rodriguez, in varsta de 18 ani, care are dubla nationalitate, a decis sa reprezinte Uruguay la nivel international a fost anuntata miercuri de…

- Karim Benzema se afla in ultimele luni de contract cu Real Madrid, iar accidentarile suferite in acest sezon i-au pus pe ganduri pe oficialii clubului de pe Santiago Bernabeu, care iau in calcul sa aduca un nou atacant care sa ocupe postul de titular.

- Real Madrid și Atletico Madrid au remizat sambata, in derbiul capitalei Spaniei, intr-o partida din etapa a 23-a din La Liga, elevii lui Simeone evoluand jumatate de ora in inferioritate numerica.

- FC Barcelona isi mentine avansul de opt puncte fata de Real Madrid in campionatul Spaniei. Gruparea catalana a invins, in meciul de pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe Cadiz. Partida dintre cele doua formatii a facut parte din cadrul etapei a 22-a din La Liga.

Intr-un meci din etapa a 22-a a campionatului Spaniei, formația Real Madrid a reușit sa obțina o victorie in deplasare impotriva echipei Osasuna, incheind partida cu scorul de 2-0, informeaza news.ro

- Karim Benzema (35 de ani), atacantul francez al campioanei Spaniei, Real Madrid, a stabilit un record in meciul caștigat de gruparea de pe „Santiago Bernabeu”, scor 4-0, in fața lui Elche, in runda cu numarul 21 din La Liga. ...