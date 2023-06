Stiri pe aceeasi tema

- Minora in varsta de 15 ani disparuta de acasa. Oricine poate oferi detalii este rugat sa sune la 112. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 15 ani, disparuta din municipiul Timișoara, județul Timiș.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 15 ani, disparuta din Timișoara. „In data de 11 iunie a.c., in jurul orei 03:10, Vas Beatrix-Roszalinda ar fi plecat voluntar de la imobilul unde locuiește cu familia ei, din municipiul…

- Update: Minora in varsta de 15 ani a fost gasita in municipiul Ploiești. Nu a fost victima vreunei infracțiuni. La data de 2 iunie a.c., in jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Slanic au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, fiica sa, ALEXE ELENA TEODORA ALEXANDRA,…

- Duminica seara, in jurul orei 23:30, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca fiica sa, Manole Diana Denisa, in varsta de 14 ani, din Hunedoara, a plecat de acasa in jurul orei 21:00 si nu a mai revenit. In plus, fata nici nu poate fi contactata, deoarece…

- Poliția din Mureș este in alerta, din cauza dispariției unei tinere mame și a fiicei sale. O tanara in varsta de 23 de ani din comuna Alunis și copila sa in varsta de trei ani sunt de negasit de mai bine de 24 de ore. Ella Cristina a plecat de acasa sambata, 29 aprilie, impreuna […] The post ALERTA!…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 13 ani, care a plecat de la domiciliu și nu a revenit. „Astazi, la ora 14:30, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați de catre mama minorei despre faptul ca…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din localitatea Otelec, județul Timiș. „In data de 12 aprilie 2023, in jurul orei 10:00, Sturza Mariana-Elena ar fi plecat de la adresa sa de domiciliu din localitatea…

- Polițiștii hunedoreni efectueaza cercetari pentru depistarea unei tinere in varsta de 16 ani, data disparuta de femeia la care se afla in plasament. „La data de 3 aprilie, in jurul orei 14:15, la sediul Poliției Municipiului Lupeni s-a prezentat o femeie din municipiul Lupeni care a reclamat faptul…