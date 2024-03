Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de 15 ani din orasul Deta, judetul Timis, a fost dat disparut dupa ce a plecat marti de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. „Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 15 ani, disparut din orașul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, in varsta de 78 de ani, disparut din municipiul Lugoj, judetul Timis. „In data de 11 martie, Truichici Milutin, ar fi plecat voluntar de la domiciliu sau din municipiul Lugoj, iar pana in prezent…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați, in aceasta dimineața, de catre o femeie, cu privire la faptul ca fiica ei, MICUȚ ROBERTA-MARIA, in varsta de 14 ani a plecat voluntar de la domiciliu lor din Bistrița, in jurul orei 06:30 și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime de…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 44 de ani, data disparuta de fostul soț. „In data de 30 ianuarie 2024, in jurul orei 17:30, la sediul Poliției Orașului Calan s-a prezentat un barbat care a reclamat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 11 ani, disparuta din Timișoara, judetul Timis. Azi, 30 ianuarie a.c., in jurul orei 08:50 *RADUCANU DENISA-BRIANA* ar fi plecat in timpul pauzei, din curtea unitații de invațamant de pe strada…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 14 ani, disparuta de pe raza localitații Sanmihaiu German, judetul Timis. In data de 7 ianuarie, in jurul orelor 09.00, RADUCANU MARGARETA-ANAMARIA ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau…