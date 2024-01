Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 11 ani, disparuta din Timișoara, judetul Timis. Azi, 30 ianuarie a.c., in jurul orei 08:50 *RADUCANU DENISA-BRIANA* ar fi plecat in timpul pauzei, din curtea unitații de invațamant de pe strada…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul polițiștilor Poliției Orașului Petrila, au reușit, la data de 15 ianuarie 2024, localizarea și prinderea unui barbat de 43 de ani, din Petrila, fața de care autoritațile judiciare din Italia au emis doua mandate europene de arestare,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar in varsta de 17 ani, dat disparut sambata pe raza localitații Oraștie, județul Hunedoara. „La data de 13 ianuarie, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de catre personalul de serviciu din…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui copil in varsta de 7 ani, disparut de pe raza localitații Oraștie, județul Hunedoara. „In data de 11 ianuarie 2024, in jurul orei 16:30, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o femeie din Oraștie…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 14 ani, disparuta de pe raza localitații Sanmihaiu German, judetul Timis. In data de 7 ianuarie, in jurul orelor 09.00, RADUCANU MARGARETA-ANAMARIA ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Arad efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 16 ani, disparuta din localitatea Zadareni. „In dimineața zilei de 5 decembrie, minora Carmen Hrușca, de 16 ani, a plecat din satul Zadareni spre școala și nu…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 16 ani, disparuta din municipiul Deva. Baiatul care se afla internat intr-un centru de plasament a disparut in timp ce se afla la Spitalul Județean Deva pentru…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 64 ani, disparuta din comuna Blajeni. „La data de 21 noiembrie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brad au fost sesizați de o femeie despre…