Farul – Flora Tallin 3-0. Campioana României, ca și calificată în play-off-ul Conference League Farul Constanta a invins joi, pe teren propriu, scor 3-0, formatia estona Flora Tallinn, in meciul tur din turul trei preliminar al Conference League. Gazdele au deschis scorul in minutul 48. Aflat la primul meci la Farul, Budescu i-a pasat lui Alibec, iar acesta a marcat cu un șut la colțul lung. In minutul 80, Alibec a profitat de o gafa a lui Lilander, dar mingea trimisa de acesta a lovit bara, balonul a revenit in teren, iar Budescu a dus scorul la 2-0. Diogo Queiros a stabilit scorul final, in minutul 90+5. Returul va avea loc o saptamana mai tarziu, de la ora 19:00. Au evoluat echipele:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

