ANAF a demarat un proces de licitație pentru vanzarea a șase terenuri deținute de Elena Udrea, care se afla in Penitenciarul Targșor . Serviciul de Executari Silite pentru Cazuri Speciale din București , subordonat Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), a demarat un proces de licitație pentru vanzarea a șase terenuri deținute de Elena Udrea, care se afla in Penitenciarul Targșor, in legatura cu Dosarul Gala Bute, pentru care au fost impuse sechestre in vederea recuperarii prejudiciului. Aceste terenuri, amplasate in zona intravilana de pe strada Constantin Godeanu din Sectorul 1 al…