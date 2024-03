Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul - CFR Cluj 1-2. Florin Parvu, antrenorul echipei gazda, a comentat infrangerea echipei lui, venita in prelungiri, dupa golul lui Ciprian Deac. Parvu a vobit și despre golul controversat care a decis meciul. In minutul 90+4, Peter Michael a caștigat un duel contra lui Paul Papp. I-a pasat ideal…

- Federico Anselmo, 29 de ani, a fost prezentat in aceasta seara de catre U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau beneficiaza de atacantul pe care l-a cerut de la inceputul lui 2024. Antrenorul Ioan Ovidiu Sabau a solicitat insistent un atacant inca din startul stagiului de pregatire din Antalya, l-a capatat acum,…

- CFR Cluj a inceput prost anul 2024 și a pierdut incredibil in Superliga pe terenul ultimei clasate FC Botoșani, scor 1-0. CFR Cluj se pregatește sa puna capat colaborarii cu Andrea Mandorlini dupa ce echipa a suferit o infrangere inexplicabila in fața formației de la Botoșani, cu scorul de 1-0, in Superliga…

- In urma meciului tensionat desfașurat duminica seara intre Sepsi și CFR Cluj, scor 2-1, s-a starnit un adevarat scandal in lumea fotbalului romanesc. Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a recunoscut public ca in victoria lui Sepsi