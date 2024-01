Farmaciștii pot elibera antibiotice fără rețetă de la medic ​Farmaciile vor putea elibera antibiotice fara prescripție medicala, dar numai doza pentru 3 zile, prevede un Ordin al Ministerului Sanatații, publicat in Monitorul Oficial. ”Prin excepție de la prevederile alin. (1), farmaciștii care iși desfașoara activitatea in unitați farmaceutice autorizate, in situații de urgența medicala, pot elibera medicamente din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic a caror denumire comuna internaționala este marcata cu semnul „*“ in anexa nr. 1 la prezentul ordin, in lipsa unei prescripții medicale, in cantitatea maxima aferenta dozei pe 72 de ore, doza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Farmaciile vor putea elibera romanilor antibiotice fara prescripție medicala, dar numai doza considerata de urgența, pentru 72 de ore, iar pacientul va fi obligat sa semneze o declarație pe propria raspundere ca nu a mai luat acel antibiotic din alta farmacie. Masura a fost luata din cauza „riscurilor…

- Farmaciile vor putea elibera antibiotice fara prescripție medicala, dar numai doza pentru 3 zile, prevede un Ordin al Ministerului Sanatații, publicat in Monitorul Oficial, scrie HotNews. O astfel de doza poate fi eliberata o singura data pe parcursul tratementului, in baza unei cereri speciale.„Prin…

- Farmaciile din Romania pot elibera antibiotice fara reteta numai in regim de urgenta si doar in doza necesara pentru cel mult 72 de ore, precizeaza un ordin al Ministerului Sanatatii, publicat in Monitorul Oficial. In plus, clientul trebuie sa dea o declaratie pe proprie raspundere ca nu a ridicat medicamentele…

- Cu toate ca medicii atrag frecvent atenția asupra consumului excesiv de antibiotice și al efectelor acestora, un ordin al Ministerului Sanatații are o prevedere permisiva la acest capitol. Astfel, in ordinul 63 din 10 ianuarie 2024, se prevede ca situații de urgența medicala, farmaciștii pot elibera…

- Farmaciile pot elibera acum antibiotice fara rețeta, dar doar pentru un tratament de trei zile. Ministerul Sanatații a publicat in Monitorul Oficial un ordin care schimba modul in care sunt prescrise și eliberate antibioticele și antifungicele de uz sistemic. Pentru doza de urgenta, un tratament de…

- Farmaciile vor putea elibera fara rețeta antibiotice, dar doar pentru un tratament de trei zile. Ministerul Sanatații a publicat in Monitorul Oficial un ordin care modifica modul in care sunt eliberate antibioticele. Astfel, pentru un tratament de 3 zile, farmaciști vor putea oferi antibiotice persoanelor,…

- Fara antibiotice la liber. Farmaciile vor raporta zilnic achizițiile, iar rețeta se reține. Alte detalii importante Fara antibiotice la liber. Farmaciile vor fi obligate sa raporteze Ministerului Sanatații toate operațiunile cu antibiotice, in fiecare zi. Informația se regasește intr-un proiect de ordin…

- Angajații MAI vor avea liber de ziua de naștere și in caz de urgența medicala in familie Angajații din MAI vor beneficia de o zi libera la aniversare, care va fi recuperata ulterior și zile libere in caz de urgența medicala in familie, se arata in contractul colectiv de munca publicat, miercuri, in…