Farfurii comestibile în loc de plastic de unică folosință Ai mincat salata – maninca și farfuria? Da, Daca farfuriile sint din tarițe de griu, cum se fac in Polonia. La gust ele se aseamana cu piinea obișnuita. Și chiar daca le veți arunc, atunci in climatul european ele se vor descompune in doar 30 de zile. O alternativa decenta la plasticul de unica folosința? Continuare: ecology.md Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

