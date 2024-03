Ambalajele actuale din plastic din alimentația publică își trăiesc ultimele zile. Urmează schhimbări majore în modul de servire. Recipientele din plastic de unica folosința vor fi interzise incepand din anul 2030. Masura a fost luata in contextul efprturilor pe care UE le face pentru a reduce cantitatea deșeurilor de plastic care ajung in mediu. In ultimii ani, cantitatea deșeurilor de plastic care sunt aruncate la intamplare in mediu a crescut exponențial. Cu toate masurile luate pentru colectarea selectiva și reciclare, ele s-au marit de la an la an. O descoperire recenta a facut ca pericolul reprezentat de aceste deșeuri sa fie reevaluat. Plasticul, deși este considerat a fi insolubil, totuși ajunge in apa sub forma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

