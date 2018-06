Presedintele RENAR (Organismul National de Acreditare din Romania), Fanel Iacobescu, considera ca acreditarea este un domeniu strategic al fiecarei natiuni, subliniind ca documentele emise sub acreditarea RENAR sunt recunoscute in intreaga lume.



"Acreditarea este un domeniu strategic al fiecarei natiuni. Dupa 20 de ani de activitate, RENAR a ajuns la nivelul celor mai importante organisme nationale de acreditare din Europa si lume. (...) Acreditarea e coordonata de stat, sub autoritatea statului, dar fara ingerinta statului. Documentele emise sub acreditarea RENAR sunt recunoscute…