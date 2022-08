Stiri pe aceeasi tema

- Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, incearca sa revigoreze și reformateze flancul politic de centru-dreapta al Republicii Moldova și intenționeaza sa constituie un bloc politic de centru. Dupa cum scrie newsmaker.md, Dumitru Diacov intenționeaza sa adune o rezerva regionala…

- Autoritatea de reglementare, Roskomnadzor, a declarat ca impune masuri impotriva TikTok, detinuta de ByteDance, serviciul de mesagerie Telegram, Zoom Video Communications, iserviciului de chat Discord si Pinterest. Intr-o declaratie, Roskomnadzor a spus ca masurile sunt o reactie la esecul companiilor…

- Andrei Cruceru, un fost student in Cluj-Napoca, a lansat start-up-ul CityPack, o aplicație pentru telefon care vine in ajutorul tinerilor cu experiențe și reduceri. Acesta are in plan extinderea și in Cluj.

- N. Dumitrescu Ieri, in mod oficial, a fost lansata aplicația Ploiesti CityApp, ce are ca principal scop promovarea municipiului reședința al județului Prahova și sa simplifice comunicarea dintre cetațeni și administrația publica locala. Aplicațiile software de acest gen sunt dedicate cetațenilor, rezidenți…

- 12 aplicații Android și iOS care ne-au schimbat viața in ultimii 10 ani. In ultimii 10 ani, totul s-a schimbat din punct de vedere al divide-urilor. Acum, multe lucruri pot fi facute doar prin intermediul unor aplicații, atat pe Android cat și pe iOS. Sa aflam care sunt cele 12 aplicații care ne-au…

- ”Incepand de vineri, ora 10.00, Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Persoanele fizice au la dispozitie 7 zile in vederea inscrierii…

- ■ deși se intenționa majorarea tarifelor de intrare in Complexul de Agrement Moldova, primarul s-a razgindit și a retras de pe ordinea de zi hotarirea cu noile preturi In ciuda faptului ca afara e vreme de vara, edilii romașcani nu s-au decis inca sa deschida sezonul estival și in ștrandul municipal…

- Liceul Energetic din Craiova a gazduit, ieri, primul „Targ de inovatie si cercetare” al elevilor din Craiova. Acest eveniment are drept scop atat diseminarea informatiilor stiintifice ale elevilor cu contribuții remarcabile in domeniul științei și tehnicii, cat și stimularea acestora sa realizeze tehnologii,…