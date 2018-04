Primul rapper castigator al unui Pulitzer

Nu e putin lucru sa te poti mandri cu un Pulitzer! Iar tanarul Kendrik Lamar e primul rapper care are in palmares un astfel de premiu. Editia din 2018 a premiilor Pulitzer ramane, asadar, in istorie si prin faptul ca la categoria “Muzica” s-a acordat un premiu unui album de rapp. Colectia de cantece reunite […] Primul… [citeste mai departe]