Nicu Covaci. Informații oficiale după ce a fost operat pe creier Nicu Covaci, liderul formației Phoneix, care a fost operat de urgența pe creier, vineri, la Spitalul Județean din Timișoara, a trecut cu succes un obstacol major, potrivit unui mesaj publicat pe pagina artistului de catre formatie. „Salutare tuturor! Din rațiuni obiective și pentru a proteja starea lui Nicu, nu am oferit informații despre situația actuala. Nicu a trecut cu succes (inca) un obstacol major! A suferit o intervenție chirurgicala delicata, incheiata cu bine! Prezentam mulțumiri echipei medicale și tuturor prietenilor ce-au fost aproape in aceste momente determinante! Lui ii uram un… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

