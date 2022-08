Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mures, Sofalvi Szabolcs, a postat in aceasta seara un mesaj de condoleanțe pentru doua dintre victimele accidentului din aceasta seara. "Cu tristețe am aflat de pierderea tragica, in aceasta seara a colegului primar din localitatea Sarațeni, Biro Csaba, și a fiicei sale…

- Luna trecuta, in data de 10 iunie, a fost dat startul unui nou sezon estival la Ștrandul Apollo din incinta Complexului Apollo Wellness Club din comuna Sangeorgiu de Mureș. „Descopera bazinele exterioare ce sunt destinate inotului de agrement, profita de soare pe sezlonguri sau savureaza o inghetata…

- Un tanar din Targu Jiu bate țara in lung și-n lat. Face cate un clip in fiecare oraș, prezinta obiective turistice, activitați și oameni. Ideea de a face inconjurul Romaniei i-a prins contur in anul 2018. Pana acum a fost ajutat de 100 de prieteni de 18-26 ani din toata țara. In județul Mureș a … Post-ul…

- In noaptea de 3 spre 4 iulie, o gospodarie din Cotuș, sat care aparține de comuna Sangeorgiu de Mureș, a fost "vizitata" de un urs. Acesta a sfașiat un porc de circa 200 de kilograme aflat intr-un coteț și a disparut apoi in noapte, lasand ingrozita o familie cu doi copii minori. Povestea atacului ursului,…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a anunțat vineri, 1 iulie, organizarea unui eveniment astrologic inedit in curtea Bisericii romano-catolice din localitate. "Dragi sangeorzeni, va invitam sa „vedeți" ceva ce doar PESTE 470 DE ANI veți mai putea vedea! Am invitat pentru aceasta…

- Unul dintre stranepotii lui Mos Ion Roata, preotul Gigel Roata din comuna Sangeorgiu de Mures, este o aparitie surpriza la Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS), unde canta alaturi de studentii Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu" din oras, in cadrul spectacolului „Folk si…

- Un urs a ucis trei porci, noaptea trecuta, intr-o gospodarie din satul Cotuș, comuna Sangeorgiu de Mureș. "Trist, dar dupa o lunga perioada de timp, noaptea trecuta a aparut un URS in satul Cotuș, și intr-o gospodarie a omorat doua animale domestice (porci) iar unul l-a luat cu el. A intervenit jandarmeria,…

- Recent, in data de 10 iunie, a fost dat startul unui nou sezon estival la Ștrandul Apollo din incinta Complexului Apollo Wellness Club din comuna Sangeorgiu de Mureș. Strandul are o suprafata de 24.000 de metri patrați, iar turiștii au la dispoziție piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, plaja cu…