Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filialei Mures a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), Razvan Biro, sustine ca o comasare a alegerilor europarlamentare cu alegerile locale ar fi „un atac la democratie", avand ca scop real pastrarea puterii de catre actuala guvernare.„Zilele acestea, PSD si PNL dau un nou atac la democratie,…

- Tradiționalul Simpozion Tehnic de Primavara DAFCOCHIM Agro, eveniment la care au participat aproximativ 600 de fermieri transilvaneni, și-a scris marți, 30 ianuarie 2024, un nou capitol de succes. Simpozionul a avut loc in incinta Centrului de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș și a fost organizat…

- Senatorul Novak Levente a anunțat susținerea acestuia la alegerile interne ale UDMR care vor avea loc luna februarie. Csibi Attila Zoltan este primar in Sangeorgiu de Padure și ocupa deja funcția de președinte interimar al filialei județene UDMR Mureș, pana la organizarea alegerilor interne. Presedintele…

- In cadrul conferinței de presa, din 31 ianuarie, in care și-a anunțat demisia din funcția de Președinte al UDMR Mureș, Peter Ferenc a vorbit despre posibilitatea comasarii alegerilor și despre calendarul de stabilire a candidaților UDMR pentru alegerile locale. In cazul in care nu vor fi comasate alegerile…

- Actualul președinte al Consiliului European anunța ca iși va parasi postul la jumatatea lunii iulie, daca va fi reales. In acest scenariu, pe care majoritatea statelor UE incearca sa-l evite, premierul ungar Viktor Orban ar putea ajunge președinte interimar.

- Moș Nicolae a venit și in acest an cu surprize la cateva sute de copii din comuna Sangeorgiu de Mureș, in cadrul unui eveniment care a avut loc luni seara, 4 decembrie, in parcul central al localitații. Seara magica a fost intregita de un frumos program artistic susținut de cei mici, care au interpretat…

- In randurile urmatoare, va invitam sa lecturați un flash-interviu realizat cu Mara Toganel, prim-vicepreședinte al PNL Mureș. Reporter: De ce ați ales sa va implicați in viața publica? Mara Toganel: Din dorința de a munci pentru comunitatea noastra. Cred ca avem datoria sa aratam copiilor noștri ca…

- Promotorul educației juridice in randul tinerilor, judecatorul Cristi Danileț, a fost invitatul ediției TEDxCornișa Youth gazduita sambata, 14 octombrie de Centrul de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș. Ora de educație juridica s-a dovedit a fi extrem de interesanta, speram și utila pentru tinerii…