Stiri pe aceeasi tema

- Tradiționalul Simpozion Tehnic de Primavara DAFCOCHIM Agro, eveniment la care au participat aproximativ 600 de fermieri transilvaneni, și-a scris marți, 30 ianuarie 2024, un nou capitol de succes. Simpozionul a avut loc in incinta Centrului de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș și a fost organizat…

- Mai mult de 100 de persoane s-au prezentat zilnic, de la inceputul acestui an, la Centrul de Transfuzie Sanguina din oraș, o data ce valoarea recompensei pentru o donare a crescut de 4 ori. La deschiderea Centrului in aceasta dimineața erau, de exemplu, circa 50 de persoane care așteptau la ușa. Unii…

- Cotidianul Zi de Zi va ofera o retrospectiva foto de la Gala UMFST 2023, eveniment care a avut loc, in urma cu cateva zile, in incinta Centrului de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș. Gala a reprezentat punctul culminant al Zilelor Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST)…

- In spirit tradițional, bucuria nașterii Mantuitorului a fost omagiata și in acest an printr-un Concert de Colinde organizat duminica, 17 decembrie, la Centrul de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș, de catre familia Bența. Muzica a adus impreuna sute de oameni care au avut parte de clipe de ragaz…

- Promotorul educației juridice in randul tinerilor, judecatorul Cristi Danileț, a fost invitatul ediției TEDxCornișa Youth gazduita sambata, 14 octombrie de Centrul de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș. Ora de educație juridica s-a dovedit a fi extrem de interesanta, speram și utila pentru tinerii…