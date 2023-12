Stiri pe aceeasi tema

- Radu Oprea a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News. ca ”gradul de ocupare este aproape 100% in foarte multe dintre statiunile montane, in aceasta minivacanta de 1 decembrie”. Ministrul Economiei a precizat ca datele statistice arata ca ”40% dintre romani nu merg in concediu,…

- INSCOP Research a realizat un sondaj, la comanda news.ro, in vederea analizarii simpatiei romanilor fața de alte țari Sondajul a fost efectuat pe 1.100 persoane, prin intermediul chestionarului, reprezentativ pentru Romania. Țarile cele mai simpatizate de romani sunt Spania (82.8%) și Italia (81.4%).…

- In urma unei competiții continentale desfașurata recent in Mulhouse, Franța, un tanar din Lugoj a adus acasa titlul Campion European dupa ce gaina sa a fost considerata cea mai frumoasa din Europa. Radu Tuștean a impresionat juriul cu o gaina din rasa Orpington Rossenkam. Gaina din Romania a obținut…

- Combinatul Siderurgic „Liberty” din Galați, singurul mare producator de oțel din Romania, se confrunta cu foarte mari probleme, in special din cauza prețului energiei din țara noastra, care afecteaza indicatorii de eficiența ai activitații companiei. De peste zece ani, din perioada Guvernului Boc și…

- Artiști romani din toate colțurile lumii ajung anul acesta prin Festivalul Internațional PROPATRIA in comunitați din diaspora din Italia, Germania, Israel, Franța, Republica Moldova, festivalul incheindu-se in Romania.

- Exista locuri de munca in Romania unde salariul de baza e 8.000 de lei, primii angajații fiind cooptați in Mioveni, insa este nevoie de mana de lucru in toata țara. Primești și un apartament, iar condițiile sunt ca in Germania sau Franța. Locuri de munca in Romania. Cum poți sa caștigi 8000 de lei pe…

- O treime dintre europeni se confrunta cu dificultați financiare, avind probleme in a-și plati cheltuielile de trai. Acest lucru rezulta dintr-un sondaj realizat de compania Ipsos. "Partea europeana a sondajului, realizata cu participarea a 10 mii de persoane din zece țari (Germania, Franța, Grecia,…

- Mai precis, in aceasta situatie alarmanta se declara 49% dintre greci, 22% dintre francezi sau 18% dintre germani, potrivit studiului realizat de institutul Ipsos, la initiativa asociatiei Secours Populaire, pe un esantion de 10.000 de persoane adulte, in zece tari: Franta, Germania, Grecia, Italia,…