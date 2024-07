Remus Pricopie: Mircea Geoană face campanie electorală ILEGAL. Acuzațiile rectorului SNSPA "Cu acești bani a pus in funcțiune o rețea de zeci de oameni, platiți lunar, prin diverse ONG-uri sau prin alte mecanisme, pentru moment neclare, pentru a lucra la o campanie care, pe fond, este ilegala. Cand se vor aduna mai multe date in acest sens, nu exclud sa asistam la declanșarea unor investigații de natura penala. Iar NATO, in acest caz, va fi o victima colaterala, dar care are totuși o anumita vina: a tolerat un comportament nepotrivit al celui care ocupa a doua poziție, ca importanța, in aceasta instituție. Rectorul SNSPA, despre Mircea Geoana: Incalca regulile elementare ale diplomației.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O postare in pagina de Facebook a rectorului Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) Remus Pricopie, profesor universitar, dar și fost ministru al Educației, tulbura apele pe scena politica. Pricopie il acuza pe numarul doi in NATO, Mircea Geoana, ca se folosește de Alianța Nord-Atlantica…

- Prima semifinala a Campionatului European de fotbal din Germania, Spania ndash; Franta, se disputa astazi, 9 iulie 2024, la Munchen, de la ora 22.00.Partida este transmisa in direct in Romania de Pro TV.Spania este singura echipa de la EURO 2024 care a castigat toate meciurile de pana acum.In sferturi,…

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, il acuza pe Mircea Geoana, adjunctul NATO, de faptul ca acesta incalca in totalitate protocoalele Alianței. Pricopie susține ca Geoana conduce deja o campanie electorala activa, prin vizitele sale la diverse locații strategice din țara. Potrivit lui Pricopie, Geoana nu…

- Romanii sunt pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de ore lucrate, dar sunt printre cei mai ineficienți la locul de munca. Pe de alta parte, salariile, deși sunt printre cele mai mici din UE, au unele dintre cele mai mari taxe, potrivit Digi24.ro, care citeaza un studiu realizat de Rexecode…

- Coșul mediu din supermarketurile grecești cu produse importate din Franța, Anglia, Italia, Spania, Portugalia, Germania și Romania este mai ieftin decat in tarile de origine, potrivit presei straine.

- Risipa alimentara a devenit una dintre problemele capitale ale societaților dezvoltate. Conform Eurostat, aproximativ 59 de milioane de tone de alimente au fost irosite in Uniunea Europeana in 2020. Practic, fiecare locuitor din țarile membre ale UE arunca la gunoi intr-un singur an cantitatea de 131…

- Bucuresti si judetul Ilfov reprezinta impreuna regiunea din Romania cu cea mai mare rata de motorizare a populatiei, media fiind de 640 de autoturisme la mia de locuitori,nivel apropiat de majoritatea regiunilor din Franța, Germania, Austria si Italia, po

- Libertatea a vorbit cu mai mulți pasionați auto care au sute de modele de mașinuțe in colecțiile personale. „Totul a inceput ca o joaca, apoi s-a transformat in pasiune”, spune unul dintre colecționari. Iar un altul dezvaluie ca „vedetele costa cel mai scump, dar imi faceam damblaua”.De mici copii am…