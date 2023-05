Expoziția World Press Photo ajunge și în acest an la Timișora/FOTO La Timișoara va putea fi vizitata, in perioada 5 – 31 mai, in Piața Unirii, cea de-a 66-a ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo. Adusa in Romania de 12 ani consecutivi, expoziția va fi expusa publicului larg in centrele a noua orașe din țara, itinerariul incepand cu București, Timișoara, Sibiu, Constanța și Oradea. ... The post Expoziția World Press Photo ajunge și in acest an la Timișora/FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

