Stiri pe aceeasi tema

- Explozie de butelie, intr-un bloc dintr-o localitate de langa Timișoara. 4 victime au fost transportate la spital. In data de 09.12.2023, la ora 11:56, s-a produs o explozie de butelie produsa la etajul 1 al unui imobil situat pe strada Industriilor, in localitatea Giarmata.

- Pompierii au fost anuntati prin apel de urgenta despre o explozie de butelie produsa la etajul 1 al unui imobil situat pe strada Industriilor, in localitatea Giarmata. A fost alertat de urgența Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și la fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere, o autoscara…

- Trei persoane au fost transportate la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc duminica seara pe raza comunei Remetea Mare si in care au fost implicate un autoturism, un microbuz de transport marfa si un autocar cu 52 de persoane.Doua dintre victime sunt din autoturism si una din autocar,…

- Mai multe persoane, printre care doi copii, au fost ranite joi seara, intr-un accident a avut loc la ieșirea din Sighișoara catre Targu Mureș, pe DN 13. Au fost implicate doua autoturisme și un TIR, potrivit ISU Mureș.

- Update: Situație victime: femeie – 61 ani, barbat – 57 ani, barbat – 23 ani, barbat – 29 ani – transportati la UPU și barbat- 69 ani și barbat – 48 ani transportați de SMURD și TIM la UPU cu rani minore, conștienți. Pompierii militari prahoveni au fost solicitați sa intervina pentru asigurarea masurilor…

- In aceasta seara un grav accident s-a produs in localitatea Vad, comuna Copalnic-Manaștur. Implicat a fost un autoturism, in care se aflau 8 persoane, din care 2 incarcerate. La locul accidentului s-au deplasat forte de interventie din cadrul Detasamentului de Pompieri Baia Mare, Secției de Pompieri…

- Doua familii trec prin clipe grele dupa un accident ce a avut loc in Timis, din cauza unei manevre gresite a unui sofer. Un barbat, in varsta de 43 de ani, a condus miercuri seara un autoturism pe DN 59 dinspre Timișoara inspre Jebel, pe banda 1, iar la un moment dat a efectuat manevra ... The post…

- Accident deosebit de grav, vineri seara, pe raza satului Bungetu, comuna Vacarești. Mai multe persoane au fost ranite dupa impactul dintre doua mașini. Patru persoane au fost evaluate la fața locului de medici, iar apoi au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale, potrivit ISU Dambovița.…