Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica s-a produs, miercuri seara, la Uzina Tehnica Tohan, din Brașov. Pompierii au fost anunțați de personalul aflat la ora 20.50 in tura ca s-a produs o explozie. ISU Brașov a alocat 4 autospeciale cu apa și spuma, 1 autocisterna, 2 echipaje de prim ajutor, 1 echipaj de cercetare chimica…

- Un barbat a fost arestat, fiind banuit ca este autorul incendiului care a devastat saptamana trecuta un depozit de mase plastice din Salonta, județul Bihor. Pompierii au luptat cu flacarile timp de 10 ore, iar fumul toxic a ajuns pana in Ungaria. Barbatul de 35 de ani a fost reținut sambata și este…

- Traficul feroviar a fost intrerupt, luni dimineața, pe Magistrala 300, in judetul Brasov, dupa un incendiu produs la primul vagon al unui tren de marfa. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul feroviar a fost oprit temporar pe Magistrala 300, in halta Bea, pentru desfașurarea intervenției…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu care a eliberat un nor uriaș de fum negru, s-a produs luni dupa-amiaza in Londra, langa stația de metrou Elephant and Castle din sudul metropolei, transmite SkyNews. Pompierii londonezi au anunțat ca trei spații comerciale din zona au ars complet, ca și patru…

- Mai multe echipaje de pompieri intervin la un incendiu uriaș izbucnit intr-o parcare aflata la ieșire din Rm. Valcea. Mai multe tiruri și o duba au luat foc, iar pericolul de extindere a focului și de producere a unei explozii este uriaș. In apropiere sunt parcate, dupa cum se observa și din imagini,…

- Pompierii din Dambovița intervin, miercuri dimineata, pentru salvarea unui cioban, care a ramas izolat cu tot cu turma de 800 de oi dupa ce apele s-au revarsat. Localitatea Cornesti este inundata. Ciobanul a cerut ajutor la serviciul unic de urgența 112 dupa ce nu a mai putut inainta. Esre inconjurat…

- Imagini șocante au fost transmise in direct de Televiziunea Publica Kan din timpul mișcarilor de strada. Un șofer, care le-a parut protestatarilor israelieni ca este arab, a fost scos cu forța din mașina, inconjurat de zeci de barbați și lovit cu salbaticie, potrivit Times of Israel. In imagini se observa…