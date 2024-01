Expansiunea BRICS: cinci țări se alătură Cinci țari s-au alaturat grupului BRICS, fiind vorba mai exact de Arabia Saudita, Egypt, Emiratele Arabe Unite, Iran și Ethiopia. Cele cinci țari urmau sa se alature grupului in august 2023 la cel de-al 15-lea summit BRICS de la Johannesburg, Africa de Sud . Printre țarile invitate se numara și Argentina , care s-a retras la sfarșitul lunii decembrie. Cand a luat naștere BRICS? Grupul BRICS a fost format in 2006 de catre Brazilia, Rusia , India și China, Africa de Sud alaturandu-se in 2010. De atunci, a devenit o platforma importanta pentru cooperarea intre piețele emergente și țarile in curs… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

