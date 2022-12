Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a sancționat 65 de companii și o asociație cu amenzi totale in valoare de peste 130 milioane de lei (aprox 26 milioane de euro) care ar fi participat la o intelegere pe piata serviciilor de intretinere si reparare a autovehiculelor din Romania.

- Din 3 ianuarie 2023, EximBank va prelua intreaga activitate a Bancii Romanesti, ca urmare a procesului de fuziune prin absorbtie. Integrarea celor doua banci vine la pachet cu o serie de schimbari.Acest lucru nu aduce schimbari majore pentru persoanele fizice pentru ca EximBank va mentine beneficiile…

- In incercarea de a ramane competitivi, producatorii și traderii ucraineni vand in continuare graul de panificație cu discount. Prețul pentru o tona ajunge și la 275 dolari, cu mult sub prețurile oferite de celelalte state europene, inclusiv Romania. Avantajul Romaniei ramane prețul bun al transportului,…

- Aversul monedei prezinta vasul octogonal din Tezaurul de la Pietroasa, inscriptia "ROMANIA", in arc de cerc, valoarea nominala "10 LEI", anul de emisiune "2022" si stema Romaniei.Reversul monedei prezinta cele doua vase poligonale din Tezaurul de la Pietroasa si inscriptiile in arc de cerc "TEZAURUL…

- Ministrul economiei, Florin Spataru, anunta, joi seara, ca, in ultimele 6 luni, Romania a inregistrat investitii straine de peste 4,37 de miliarde de euro, in crestere cu peste 21-, fata de aceeasi perioada a anului 2021. "Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin un investitor…

- ROMANIA. Investitiile straine directe au ajuns la 6,47 miliarde euro in primele opt luni din 2022, comparativ cu 4,4 miliarde euro in perioada ianuarie – august 2021, arata datele Bancii Naționale a Romaniei! Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele opt luni…

- CEZ Vanzare, unul dintre marii furnizori de energie electrica din Romania, cu circa 1,4 milioane de clienți, intenționeaza sa renunțe la statutul de furnizor de ultima instanța - FUI și a notificat Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE), potrivit unor surse apropiate situației, citate de Economica.net. Solicitarea…

- Se vinde orice in Romania. Cel putin, asta e valabil pe piata imobilara. Practic, nu exista cladire ce n-ar putea face obiectul unei tranzactii. Mai nou, se cauta clienti pentru cabana Babele din Bucegi. Conform anunțului, prețul de vanzare este de 1.150.000 de euro. Ce reprezinta cabana Babele? Constructia…