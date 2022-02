EXCLUSIV: Surpriză, primarul nu îşi mai recunoaşte semnăturile în dosarul Cheșcu Situatie noua, inedita, in recentul dosar penal instrumentat de DNA la adresa primarului: Mihai Chirica pune la indoiala semnaturile sale pe actele urbanistice emise pentru intabularea blocului ilegal construit de firma "Flux" in Tatarasi. In declaratia data la DNA, Chirica a spus ca semnaturile sunt executate „prea pictografic", si nu poate confirma cu certitudine ca i-ar apartine. In situatia in care el le-ar fi semnat, Chirica s-a prevalat de un context legal care l-ar exonera de raspundere asupra continutului unui act urbanistic. De asemenea, primarul l-a luat in colimator pe principalul martor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

