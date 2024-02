Stiri pe aceeasi tema

- 7 decembrie este ultima zi de valabilitate pentru polițele RCA emise de Euroins. Cu o saptamana inainte de aceasta data, peste 800 de mii de șoferi inca mai au asigurari auto obligatorii emise de compania intrata in faliment in primavara. FGA atrage atenția asupra faptului ca, in data de 7 Decembrie…

- Comisia juridica a Senatului a acordat, miercuri, in unanimitate, un punct de vedere favorabil solicitarii DNA referitoare la efectuarea urmaririi penale in cazul fostului premier Florin Citu, in prezent senator, acuzat de abuz in serviciu in dosarul vaccinurilor anti-COVID. Punctul de vedere al Comisiei…

- Rusia a declanșat sambata un atac masiv cu drone asupra Kievului, capitala Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat un „numar record” de drone de atac unidirecționale – aproximativ 75 in total – care au vizat orașul, unde locuiesc aproximativ trei milioane de oameni. In ciuda amplorii atacului,…

- O femeie in varsta de 70 de ani a murit dupa ce a cazut la finalul unui concert al cantarețului britanic Robbie Williams din Sydney, Australia, joia trecuta, transmite BBC. Ea a cazut pe șase randuri de scaune in timpul spectacolului de pe stadionul Allianz și a suferit rani grave la cap. Femeia a fost…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au descins joi dimineața in zeci de locații unde domiciliaza sau iși desfașoara activitatea persoane banuite de operațiuni ilegale. Sunt peste 200 de percheziții in derulare, inclusiv la sedii de poliție din Caraș – Severin, de unde anchetatorii ridica documente intr-un…

- Majoritatea adulților americani nu ar fi dispuși sa serveasca in armata daca SUA ar intra intr-un razboi major, au constatat sondaje recente, in timp ce increderea publicului in forțele armate pare sa scada. Cifrele apar pe masura ce toate ramurile US Army s-au luptat in ultimii ani sa-și atinga obiectivele…

- Politele de asigurare a locuintelor vor fi mai scumpe de maine. Pretul creste cu 30 de procente. Asta inseamna ca – pentru cele mai multe locuinte – polita ajunge de la 100 de lei la 130 de lei pe an. De asemenea, se modifica si o lege care este in vigoare de multi ani. Apar […] The post Sancțiuni pentru…

- Consiliul Concurenței avertizeaza ca din cauza situației de dezechilibru dintre cerere și oferta la nivelul pieței RCA, de la inceputul anului viitor am putea avea prețuri mai ridicate la polițele RCA. „In condițiile in care prelungirea valabilitații contractelor RCA ale Euroins se suprapune cu incetarea…