EXCLUSIV. Premieră: Unchiul și nepotul, „vătafii” aleși să conducă două județe din România Alegerile locale din 27 septembrie 2020 au adus și o premiera in administrația locala de la noi. Un unchi și nepotul sau au fost aleși pe lista PNL ca președinte de consiliu județean in doua dintre cele mai mari județe ale Romaniei. Dupa alegerile din septembrie 2020, fostul ministru PNL al Mediului, Costel Alexe, botezat anul acesta „Tabla” dupa „vizita” la DNA, a devenit președintele Consiliului Județean Iași. In același timp, președinte al Consiliului Județean Constanța a fost ales liberalul Mihai Lupu. La prima vedere, nu este nimic neobișnuit, dar, in realitate, cei doi președinți au ceva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

