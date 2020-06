Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii se fac pres in fata primarului liberal al Iasului, Mihai Chirica. Sedinta extraordinara de ieri a Consiliului Local (CL) a tinut mai putin de o ora, dar timpul a fost suficient pentru unii consilieri PSD sa-l laude, din nou, pe edilul PNL. Explicatia? Unii au interese imobiliare, altii…

- Joi, 28 mai (a.c.), in ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Ploiești, va fi dezbatut un proiect de Hotarare prin care se vor aloca aproape 9,3 milioane lei pentru demararea lucrarilor de asfaltare a strazilor din cartierul Mitica Apostol. Astfel, viceprimarul Cristian Ganea, a anunțat…

- Primarul de Iasi, Mihai Chirica, s-a adresat cu un mesaj public catre premierul R.Moldova, Ion Chicu, in care ii spune ca „ne pare nespus de rau, domnule Chicu, vremelnic prim-ministru al Republicii Moldova, ca ati ratat sansa de a ramane, cat de putin, in cartea de istorie a Moldovei”.

- Ministrul Vela a declansat o campanie ȋmpotriva categoriei profesionale a politistilor locali, prin declaratii mincinoase si denigratoare, precum cele din interviul ȋn mediul on-line ȋn care a declarat ca „si acum avem probleme cu politia locala, care amendeaza, care face unele abuzuri si nu respecta…

- PSD Iasi a pierdut total controlul asupra reprezentantilor sai in Consiliul Local (CL). In timp ce conducerea filialei pare sa faca opozitie la adresa primarului Mihai Chirica (ex-PSD, PNL), consilierii locali ai partidului sunt, in marea lor majoritatea, „trup si suflet" cu edilul-sef al Iasului. Un…

- Dragi ieșeni, stimați consilieri locali, domnilor parlamentari, Le mulțumesc public tuturor consilierilor locali care au votat favorabil proiectul in valoare de 21 milioane de euro pentru modernizarea a 14 școli și gradinițe, pentru refacerea Cinematografului Dacia (care va deveni Ateneul Copiilor…

- In cazul lui Surdu, este vorba despre un proiect despre care „Ziarul de Iasi" a scris recent: un aparthotel pe str. Petru Movila. „Ziarul de Iasi" a aratat ca, intr-o sedinta precedenta, plenul CL a aprobat proiectul desi existau nereguli in documentatia urbanistica. Ulterior, secretarul CL Denisa Ionascu…

- Consiliul Local (CL) s-a reunit astazi intr-o sedinta ordinara care se va desfasura, in premiera, in mediul online. Intalnirea de astazi este prima in noul context politic local, in conditiile „inrolarii" recente a primarului Mihai Chirica in PNL. Cei 27 de consilieri locali vor dezbate circa 25 de…