- Autostrada cu tuneluri, un tronson de circa zece kilometri de autostrada care va lega județele Hunedoara și Timiș, va traversa cateva așezari izolate de la granița celor doua județe, aproape depopulate. Oamenii cred ca nu ii va ajuta prea mult apropierea de autostrada.

- Comunicat de presa: Mobilizare pentru gasirea unui batran dat disparut La data de 06 februarie, ora 15.30, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Golești au fost sesizați prin apel telefonic cu privire la faptul ca, un barbat de 79 de ani, cunoscut cu afecțiuni medicale, a plecat de la domiciliu…

- Actorul si cantaretul israelian Idan Amedi, cunoscut pentru rolul sau din popularul serial „ Fauda „, difuzat pe Netflix, a fost externat din spital dupa ce fusese ranit de o explozie in timpul luptelor din interiorul Fasiei Gaza, unde actiona ca rezervist al fortelor de aparare israeliene (IDF), informeaza…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui barbat, din orașul Bumbești-Jiu, pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Potrivit anchetatorilor, in dimineata zilei de 21.10.2023, in jurul orelor 8.00 – 08.30, in timp ce se afla…

- Scriitor, publicist, traducator, redactor șef al ziarului Friss Ujsag, mai tarziu al ziarului Szatmari Hirlap, colaborator al ziarului Informația Zilei, dupa o lunga și discreta suferința, Veres Istvan s-a stins din viața la 73 de ani.

- Pe Mihaela Buzarnescu o cunoaște toata lumea, insa puține persoane știu cum arata cea care i-a dat viața. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și au surprins cele mai tari imagini. Iata dovada!

- Andra Volos a devenit mamica in urma cu trei saptamani și este cea mai fericita din lume. Micuța Kim este cel mai frumos lucru care li se putea intampla celor doi parteneri, vedetei și iubitului ei, Lele, iar totul s-a schimbat in viața lor.

- Nuțu, pe numele sau real, Curic Ioan este de negasit de doi ani. Barbatul lucra la o stana de oi și ar fi ținut captiv de patronul sau, astfel ca nu ar mai avea acces la familia sa. Fratele și cumnata sa il cauta cu disperare, dar nu mai știu nimic despre el.