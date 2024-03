Stiri pe aceeasi tema

- O trista veste a lovit comunitatea din Moinesti acum doua zile, cand s-a confirmat ca Ion Cojan, in varsta de 81 de ani, disparut in urma cu aproape doua luni, a fost gasit fara viața intr-o gradina greu accesibila, aproape de locul unde se desfașurase festivitatea de datini stramoșești. Familia barbatului…

- Dorel Vaduva, un roman de 44 de ani dat disparut in Italia chiar la inceputul acestei luni, a fost gasit mort la sfarșitul saptamanii trecute. Se pare ca el a fost implicat intr-un accident de circulație chiar in ziua in care a fost vazut ultima data, dar mașina a fost proiectata intr-o zona cu vegetație…

- Caz șocant in Italia. Un barbat care a fost dat disparut in urma mai mult timp a fost gasit mort in propria mașina, cazuta intr-o rapa. Dorel era cautat de trei saptamani de familia lui. A fost solicitat ajutorul poliției, iar in cele din urma, veștile au fost tragice.

- Familia unui roman in varsta de 37 de ani este disperata, dupa ce barbat a disparut subit. Are 37 de ani și lucra in Olanda, dar s-ar fi certat cu mai mulți colegi de munca și tot atunci ar fi anunțat ca iși da demisia. De atunci, nimeni nu mai știe ceva de el.

- Familia unui soldat roman decedat in misiune pe fronturile de razboi va primi cel puțin 80.000 de euro din partea statului, in timp ce un militar și familia sa vor primi intre 40.000 și 60.000 de euro daca va fi ranit. Ministerul Apararii Naționale (MApN) a lansat o licitație pentru servicii de asigurari…

- Un tanar, in varsta de 21 de ani, din Botoșani, a murit dupa ce a cazut de pe balconul unui apartament din via Parma, in centrul orașului Alessandria. Romanii stabiliți in Italia s-au mobilizat și aduna bani ca sa-l duca pe acasa pe Toni, pentru a fi inmo

- Giorgiana Radu-Avramescu este ca o piatra prețioasa. Viața a șlefuit-o și a transformat-o intr-un diamant. Nu este acesta, diamantul, cel mai valoros dintre nestemate, dar și cel mai puternic?! Dupa ce o intalnești, o asculți și o privești, ai certitudinea ca Giorgiana este un om-comoara! Rar intalnești…