- Mai mult de trei sferturi (79%) dintre romani urmaresc personal evenimentele din Ucraina, iar 60% spun ca le este teama ca Romania este in pericol de a fi invadata in urma atacurilor Rusiei in tara vecina, releva un sondaj de opinie realizat de IRES, in luna martie. Astfel, 79% dintre participantii…

- Razboiul din Ucraina va afecta creșterea economica prognozata pentru Romania, spune Paolo Gentiloni, comisar pentru Economie. Acesta susține ca statele europene nu vor suferi din cauza unei penurii a produselor alimentare, dar se vor confrunta cu inflație și prețuri crescute la produse și servicii:…

- Pentru ca Republica Moldova a primit și primește foarte mulți refugiați din Ucraina – unii ramanand aici, alții tranzitand Moldova spre alte țari din Uniunea Europeana – Romania a trimis un convoi de camioane incarcate cu peste 50 de tone de ajutor umanitar. Acesta e deja in apropiere de Republica Moldova.…

- “In ciuda situatiei internationale extrem de tensionate si a efectelor sale din ce in ce mai negative in plan economic, Guvernul continua sa trateze cu iresponsabilitate situatia. In timp ce tari din jurul nostru au inceput sa anunte restrictii in ceea ce priveste exporturile de cereale, Ministerul…

- Sorin Moise, secretar de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), susține ca Romania are stocuri suficiente de materiii prime, inclusiv stocuri tampon pana la noua recolta și se poate sustine singura din punct de vedere alimentar. La acest moment, Ministerul Agriculturii analizeaza…

- Controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vantu (SOV) a postat pe pagina sa de Facebook un scenariu destul de alarmist privind conflictul militar din Ucraina și implicațiile asupra țarii noastre. „Forța militara a Rusiei este colosala” „Batalia este pentru o lume multipolara. Putin s-a ridicat impotriva…

- Romania va acorda derogare temporara a respectarii unor conditii de intrare a animalelor de companie din Ucraina pe teritoriul national, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). “Din cauza conditiilor exceptionale generate de situatia din Ucraina,…

- Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada reala a unui parteneriat strategic puternic, a transmis, joi, premierul Nicolae Ciuca dupa anuntul presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, in acest sens. “Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada…