Stiri pe aceeasi tema

- Astazi 15 noiembrie medicii și paramedicii SMURD din Republica Moldova detașați in Romania și-au incheiat misiunea. Reprezentanții care au fost delegați din țara noastra pentru a acorda suport sistemului medical in lupta cu COVID s-au intors acasa. In acest context oficiali din cadrul sistemului de…

- Parlamentul a votat astazi, in prima lectura, proiectul pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, transmite Noi.md. Documentul stabilește cadrul juridic de cooperare in domenii de interes…

- Retragerea lui Dorin Chirtoaca din frunte PL, dupa un șir de eșecuri, scandaluri dar și epuizarea survenita ca rezultat al unui management dezastruos al Chișinaului, readuce în atenție criza de lideri politici pe segmentul unionist, criza ce dureaza deja de ani buni. Chiar daca, demisia…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore angajații SMURD IGSU din Republica Moldova au acordat asistența pentru 68 de pacienți internați in Spitalul Mobil "Sfinta Paraschiva" din Iași. Paramedicii au acordat suportul necesar celor 22 de medici moldoveni detașați in misiune. Angajații SMURD au ingrijit 28 de…

- Unii dintre cei mai apreciati artisti ne dezvaluie locul preferat pentru micile placeri nevinovate! Cleopatra Stratan, Paula Seling si Ion Paladi aleg cofetariile Dulcinella atunci cand vine vorba despre dulciuri fara cusur. Aici gasesc povesti… cu gust, delicii care inveselesc papilele gustative, indiferent…

- Lovitura dura pentru presa independenta din Republica Moldova.In septembrie, de sase ani vin cu regularitate in Basarabia: sunt implicat in mai multe proiecte sociale si educationale. Fac teren prin satele si oraselele de aici. Anul acesta, nici nu am ajuns bine ca am fost lovit de o stire cu adevarat…

- Deputatul AUR, Ciprian Ciubuc, lanseaza o tirada de acuzații grave la adresa infractorului ce ține sub stapanire Transnistria, Vadim Krasnoselski, caruia ii transmite ca zilele sale sunt numarate. „Krasnoselski – criminalule, pasarea pe limba ei piere!!! (Sledi za bazaru). În…